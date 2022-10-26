انت الان تتابع خبر ميسي يزاحم رونالدو على أبرز ألقابه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستغل النجم الارجنتيني غياب "الدون" حتى الآن عن دوري الأبطال نظرا لعدم مشاركة مانشستر يونايتد في البطولة القارية، ليسجل 4 أهداف هذا الموسم في البطولة، رافعا رصيده من الأهداف بها في المجمل إلى 129 هدفا، ليشعل المنافسة بينه وبين كريستيانو على هذا اللقب.ويتفوق كريستيانو رونالدو حتى الآن بتسجيل 140 هدفا في دوري الأبطال، ليحتاج ميسي بهذا الشكل إلى 11 هدفا لمعادلة هذا الرقم التاريخي ومن ثم تحطيمه، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية

وجاءت أهداف ميسي الـ129 خلال 160 مباراة خاضها بدوري الأبطال (بنسبة هدف في كل 0.81 مباراة)، في المقابل سجل "الدون" أهدافه الـ140 في 183 مباراة (بنسبة هدف في كل 0.77 مباراة) بالبطولة التي يستحوذ على لقب أفضل هدافيها في نسخة واحدة بواقع 17 هدفا في عام 2014.



كما عزز ميسي بثنائيته التي سجلها بالأمس في مرمى مكابي حيفا، اللقاء الذي شهد أيضا صناعته لهدفين آخرين، من صدارته لهدافي البطولة في دور المجموعات بواقع 79 هدفا، متفوقا بستة أهداف عن كريستيانو و18 هدفا عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الحالي، و23 هدفا عن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد

ويحل ليفاندوفسكي ثالثا في قائمة أفضل الهدافين التاريخيين (91 هدفا) يليه بنزيما (86 هدفا)، علما بأن النجم النرويجي الصاعد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يحل في الترتيب الـ33 حاليا بواقع 28 هدفا في 23 مباراة (بنسبة 1.22 هدف في المباراة).

