انت الان تتابع خبر مكتب السوداني ينوه بشأن مرشحي الكابينة الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية غير نهائي، وأن عملية تدقيق المرشحين مازالت مستمرة".

وبين، أنه "لم تنته اللجان المختصة من عملها لغاية الآن".



وكانت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، قد أشارت في حديث لـ الخليج 365، إلى أن "بعض الأسماء المتداولة بشأن الكابينة الحكومية هي صحيحة".