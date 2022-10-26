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مكتب السوداني ينوه بشأن مرشحي الكابينة الحكومية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية غير نهائي، وأن عملية تدقيق المرشحين مازالت مستمرة".

وبين، أنه "لم تنته اللجان المختصة من عملها لغاية الآن".


وكانت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، قد أشارت في حديث لـ الخليج 365، إلى أن "بعض الأسماء المتداولة بشأن الكابينة الحكومية هي صحيحة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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