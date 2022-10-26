انت الان تتابع خبر مصرع واصابة العشرات نتيجة انقلاب حافلة طلاب في الاردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة عمون الأردنية عن محافظ الزرقاء حسن الجبور قوله إن "شخصين توفيا بينما أصيب 34 إثر تدهور حافلة طلاب في محافظة الزرقاء اليوم الأربعاء".

وأضاف الجبور الذي يشرف على عمليات إخلاء الوفيات ونقل المصابين، إن "كوادر الدفاع المدني مازالت تتعامل مع الحادث في الموقع".



من جانبها أكدت مديرية الأمن العام الأردني أن "كوادر الإسعاف والانقاذ تتعامل الآن مع حادث تدهور حافلة طلاب في محافظة الزرقاء، وتعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة".