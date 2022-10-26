انت الان تتابع خبر بعد طلب السوداني.. مجلس النواب يعقد "جلسة الحسم" غداً - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم السوداني، أمس، طلباً إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي؛ من أجل تحديد يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.

وقالت السلطاني، لـ الخليج 365، إن "البرلمان استجاب لطلب الرئيس المكلف، وسيعقد غداً الخميس، جلسة لحسم مسألة التشكيلة الوزارية".



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، الأمر الذي علقت عليه السلطاني، بالقول: "70 – 80% من الأسماء المتداولة هي صحيحة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مكتب السوداني في بيان، أن "عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس"، موضحاً أن "عملية التدقيق تتم من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".



وأضاف البيان، أن "اللجان، تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكداً "استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".

وكلف رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.