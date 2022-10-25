انت الان تتابع خبر صادقون بشأن تسريبات الكابينة الوزارية: انتظروا صباح الخميس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصفت حركة صادقون، التسريبات التي تنشر عن اسماء الكابينة الوزارية بـ"غير الدقيقة".

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة على "تويتر"، إن "كل التسريبات التي تنشر عن اسماء الكابينة الوزارية غير دقيقة".

وأضاف "لا تتعبوا انفسكم وانتظروا حتى العاشرة من صباح الخميس المقبل".