انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. سؤال برلماني لوزير النقل يخص "وثيقة التأمين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن سؤلاً برلمانياً الى وزير النقل ناصر حسين الشبلي يخص "وثيقة التأمين".

وتضمنت الوثيقة سؤال النائب المستقل عامر عبد الجبار بشأن وثيقة التأمين على الاجواء العراقية وطالب النائب من الوزارة بيان الجهة التي تم التأمين لديها ومن هو المعيد الاجنبي القائم على التأمين.

كما طالب عبد الجبار بحسب البيان، ايضا بجميع الاجراءات والقرارات التي تخص الموضوع، وأكد عبد الجبار أنه "بعد الاجابة نقرر الخطوة الثانية بالمرصاد".