انت الان تتابع خبر السوداني يقدم طلباً إلى البرلمان بشأن جلسة حسم الكابينة الوزارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكلف رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. لكن عدة معرقلات واجهت الأخير، تمثلت بالصراعات الدائرة بين الكتل السياسية حول المناصب الوزارية، لاسيما فيما يتعلق بالسيادية منها.وقال عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، لـ الخليج 365، اليوم الثلاثاء، إن "السوداني بدأ بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية"، مبيناً أن "الرئيس المكلف حسم كابينته بنسبة 80%".

وأضاف الصالحي، أن " السوداني قدم طلباً لمجلس النواب لغرض عقد جلسة منح الثقة والتصويت على تشكيلته الوزارية نهاية الأسبوع الجاري"، متوقعاً أن "يكون الخميس المقبل هو موعد جلسة الحسم".

ويتبقى 19 يوماً فقط أمام الرئيس المكلف؛ من أجل تقديم كابيته الحكومية لمجلس النواب لغرض منحها الثقة المطلوبة بالتصويت على أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان.

