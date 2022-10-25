انت الان تتابع خبر برلماني يعلن استقدام "هيثم الجبوري" على خلفية سرقة أموال الضرائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "تم تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم هيثم الجبوري مستشار رئيس الوزراء حالياً وعضو مجلس نواب سابقاً و حالياً معروض أمام المحكمة".

وتداولت وسائل اعلام في وقت سابق انباء أفادت بأن قوة خاصة من هيئة النزاهة الاتحادية، نفذت، امر اعتقال بحق مستشار رئيس الوزراء هيثم الجبوري لتورطه بقضية سرقة اموال الضرائب.

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قد قررت استقدام احد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمد باموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات، حسب ما أعلن إعلام القضاء في بيان يوم (19 تشرين الأول 2022).