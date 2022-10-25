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الإعدام بحق قاتل أحد ناشطي الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة في وثيقة حصلت عليها الخليج 365: "بتاريخ ىهذا اليوم الموافق 25/10/2022 تم حسم القضية المرقمة 599/ج/2021 والخاصة بالمجنى عليه (ثائر كريم رياح) الملقب (ثائر الطيب) والمشتكي (علي حمزة ابراهيم) والمتهم فيها هو (كفاح صباح عبد المهدي الكريطي)".

واضافت: "تم الحكم فيها بايقاع عقوبة الاعدام بحق المجرم (كفاح صباح عبد المهدي الكريطي) استناداً لاحكام المادة (الرابعة/1) من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة (الثانية/1 و7 ) منه والمواد (47، 48 ،49) من قانون العقوبات".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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