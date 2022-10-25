انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في الأسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً 336 ألفاً و590 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.
أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 384 ألفاً و665 ديناراً عدا أجور الصياغة.
محمد يوسف
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