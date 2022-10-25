انت الان تتابع خبر كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ 42 بفستان شفاف (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا لموقع "كوزموبوليتان" الأمريكي، أقامت كيم احتفالًا باهظًا يليق بعيد ميلادها، حيث زينت منزلها بأنواع مختلفة لا حصر لها من الورود، بالإضافة إلى حفلات عشاء بها أصناف باهظة.

وذكر الموقع، أن حفلًا بهذه الضخامة كان لا بد أن يقترن بإطلالة فريدة من كيم، حيث ارتدت فستانًا شفافا جريئا يناسب الحفلة.



وارتدت كيم كارداشيان فستانا أبيض طويلا شفافا من تصميم دار الأزياء دولتشي آند جابانا.

وبعد حفل عيد الميلاد، رافقت كيم كارداشيان أسرتها وبعضا من أصدقائها المقربين، في حفل عشاء في مطعم كالاباساس.

وأرفقت كيم الإطلالة بحقيبة يد صغيرة للغاية باللون الفضي، يناسب لون شعرها البلاتيني الطويل.