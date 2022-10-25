انت الان تتابع خبر عريس يحوّل تكاليف زفافه إلى وجبات لإطعام المرضى واصالة تعلق (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بقصة الشاب السوداني الذي قرر القيام بهذه الخطوة ومخالفة العادات والتقاليد المتبعة في طقوس الزواج، وقام بتحويل تكاليف مراسم زفافه، إلى تجهيز وجبات طعام للمرضى بمستشفى أم درمان، وهو الامر الذي لفت اصالة ودفعها الى التعليق عليه.



وكتبت على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر:"لو أعرف وينه بعمل لّه أغنية زفّه إله ولعروسته بصوتي أحتفل فيهم نيابة عنّ كلّ عربي فرح بتصرّف العريس الرّهيب".



