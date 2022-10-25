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انفجار سيارة يستهدف مبنى التلفزيون في مقاطعة زابوروجيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال روغوف إن الانفجار استهدف مبنى تلفزيون "ZaTV" في مدينة مليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيا، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة مركبة وضعت في المكان.

وأضاف روغوف: "وقع عمل إرهابي بالقرب من مبنى شركة التلفزيون الإقليمية، ووفقا للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي انفجرت عبوة ناسفة".


وذكر أن الانفجار أدى إلى إتلاف واجهة المبنى ونوافذه، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع والسلطات تحقق بالحادث.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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