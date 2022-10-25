انت الان تتابع خبر انفجار سيارة يستهدف مبنى التلفزيون في مقاطعة زابوروجيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال روغوف إن الانفجار استهدف مبنى تلفزيون "ZaTV" في مدينة مليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيا، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة مركبة وضعت في المكان.

وأضاف روغوف: "وقع عمل إرهابي بالقرب من مبنى شركة التلفزيون الإقليمية، ووفقا للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي انفجرت عبوة ناسفة".



وذكر أن الانفجار أدى إلى إتلاف واجهة المبنى ونوافذه، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع والسلطات تحقق بالحادث.