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قطع جسرين وإغلاق مداخل التحرير في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم قطع جسري السنك والجمهورية وقطع ساحات التحرير والخلاني والطيران وغرناطة".

وأضاف المصدر أن "جميع المداخل المؤدية الى التحرير اغلقت بالكامل"، مشيراً الى "اغلاق ساحة النسور باتجاه مجسر القادسية بالكامل".


ومن المقرر ان تشهد العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء تظاهرات في مناطق عدة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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