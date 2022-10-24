انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف حقيقة عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف في تصريحات صحافية أنه لم يتغير شيء في قرار الرئيس جو بايدن عدم مشاركة القوات الأمريكية في القتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفيد بأن الولايات المتحدة نشرت الفرقة 101 المحمولة جوا في رومانيا للمشاركة في تدريبات عسكرية.



وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن نشر الفرقة المذكورة، سيؤدي إلى تفاقم الوضع.