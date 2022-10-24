اخبار العالم / اخبار العراق

واشنطن تكشف حقيقة عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف حقيقة عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف في تصريحات صحافية أنه لم يتغير شيء في قرار الرئيس جو بايدن عدم مشاركة القوات الأمريكية في القتال في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفيد بأن الولايات المتحدة نشرت الفرقة 101 المحمولة جوا في رومانيا للمشاركة في تدريبات عسكرية.


وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن نشر الفرقة المذكورة، سيؤدي إلى تفاقم الوضع.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا