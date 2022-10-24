انت الان تتابع خبر الداخلية تكشف تفاصيل جديدة تخص اعتقال "نور زهير جاسم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الداخلية، الاثنين، تفاصيل جديدة تخص اعتقال المتهم "نور زهير جاسم" في مطار بغداد على خلفية قضية "الأمانات الضريبية".

وقالت الوزارة في بيان، إن "شرف المهنة يحتم على الأبطال في وزارة الداخلية تطبيق القانون على الجميع مهما كانت الظروف، إذ نفذ الشجعان في هذه المؤسسة العريقة واجبات سرت قلوب العراقيين ولا سيما خلال هذه الفترة".

وأضافت أن "هذه الواجبات والمهام النوعية التي تؤديها مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية تنفذ بإشراف وتوجيه مباشر من قبل عثمان الغانمي وكان آخرها واجب اليوم الاثنين الذي أسفر عن إلقاء القبض على المتهم (نور زهير جاسم) وإنزاله من الطائرة في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد".

ولفتت الوزارة الى انه "جرت عملية القبض من دون أدنى تردد ولم يتم التهاون بها"، معربة عن استغرابها من "الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم"، مؤكدة "عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية او حزبية او سياسية".

وأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، عن اعتقال مطلوب في مطار بغداد الدولي، فيما أعرب عن شكره للقضاء.

وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.