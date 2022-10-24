انت الان تتابع خبر أول تعليق للكاظمي بعد اعتقال متهم بقضية "الأمانات الضريبية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة حظيت باهتمامه المباشر ومتابعته الدقيقة.

وقال الكاظمي في بيان، إنه "منذ اليوم الأول وحتى اللحظة الأخيرة نؤكد على استمرار حكومتنا في مكافحة الفساد وكشف الفاسدين والقبض على المجرمين".

وأضاف الكاظمي أن "ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة قضية حظيت باهتمامنا المباشر ومتابعتنا الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية دون اكتراث لاصحاب المزايدات والابتزازات السياسية ومزوري الحقائق الذين كانوا اساس الفساد والمدافعين عنه وسيبقون اذا لم يتم التصدي لهم سياسيا وفضحهم شعبيا".

واعرب عن شكره لـ"ابطال الداخلية وكل الاجهزة الامنية والقضاء واجهزته".

وأعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال متهم في مطار بغداد على خلفية قضية "الأمانات الضريبية".

وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.