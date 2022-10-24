انت الان تتابع خبر الصحة تصدر تحذيراً يخص الكسوف غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "وزارة الصحة تحذر المواطنين من النظر للشمس خلال فترة الكسوف غداً بشكل مباشر".

وأضاف إن "الوزارة توصي المواطنين بعدم استخدام النظارات والفلاتر الاعتيادية حفاظاً على سلامة عيونهم لان الكسوف يؤثر عليها ".



ويتوقع أن يشهد العراق غداً الثلاثاء، كسوفاً للشمس، فيما توقع مختصون أن يبدأ في بغداد بعد الساعة 1 ظهراً ويستمر للثالثة والنصف.