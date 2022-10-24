انت الان تتابع خبر إيران عن بيع الطائرات المسيرة لروسيا: مستعدون للتحقيق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان خلال لقاء مع مديري اتحاد OANA (منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ): "لم، ولن نعطي أي أسلحة أو طائرات بدون طيار لروسيا".

واضاف أنه "تطرق في مكالمته الهاتفية مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتلك الإشاعات، وقال إنه أعرب عن استعداد طهران "لمناقشة مزاعم استخدام مسيّرات إيرانية في حرب أوكرانيا، والتحقيق حول هذه الادعاءات بمشاركة فريق من الخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين".



وفي الوقت ذاته أكد الوزير الإيراني أن "بلاده ستواصل نعاونها مع روسيا بصرف النظر عن الأزمة الأوكرانية".

واشار عبد اللهيان: "لدينا علاقات تعاون متنوعة مع روسيا، بما في ذلك في المجال الدفاعي، وفي الماضي، حصلنا على أسلحة من روسيا كما قدمنا لها بعض الأسلحة، لكن ليس أثناء الحرب في أوكرانيا".

