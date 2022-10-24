انت الان تتابع خبر طوله 700 متر.. تطوير شارع في بغداد بنحو 16 مليار دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فرع كهرباء الرصافة بحسب الوثيقة: "الحقنا بكتبنا المرقمة (20740 في 26 /7/2022 و26060 في 8/9/2022) المتضمن استحداث شوارع خدمية وانشاء جزرات وسطية طريق معسكر الرشيد ابتداء ممن مركز السباب ولغاية ساحة الزعفرانية وبطول (700 متر) حيث بالغت الكلفة التخمينية (مواد + عمل) كمرحلة اولى لرفع التعارضات الخاصة بخدمتنا الكهربائية (2،171740،200) دينار عراقي.وأضاف: "تم اعداد استمارات كلف (مواد+عمل ) للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق المذكرو اعلاه وبلغت الكلفة (13334910000) دينار وبهذا يصبح مجموع الكلف رفع التعارضات للمرحلة الاولى والثانية (15506650200) دينار عراقي ".

وطالب فرع كهرباء الرصافة امانة بغداد "بتسديد المبلغ الاجمالي لإكمال اجراءات رفع التعاضرات".