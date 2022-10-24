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إيران.. القبض على جواسيس مرتبطين بـ "الموساد" الإسرائيلي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل بان "المعتقلين قاموا بحرق سيارات ومنازل تعود لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية، لكنهم فشلوا في اغتيال عناصر أمنية".

وأضافت أنهم "أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو مع ضباط في الموساد وأرسلوا الفيديوهات والصور إلى الضباط مقابل المال، ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعد على التقرير".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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