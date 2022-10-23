انت الان تتابع خبر باريس يستهدف مدافع آرسنال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتعلق الأمر بالفرنسي ويليام ساليبا الذي ينتهي تعاقده في ملعب الإمارات، بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التجديد له حتى الآن، مما جعله هدفًا للعديد من عمالقة أوروبا.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن باريس سان جيرمان يراقب موقف ساليبا مع آرسنال، تمهيدًا لتقديم عرض من أجل ضمه في الصيف المقبل.



ومع ذلك، أوضحت الصحيفة، أن آرسنال متمسك ببقاء ساليبا بين صفوفه، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن عقد ساليبا مع آرسنال مستمر حتى عام 2024، مع وجود خيار للنادي بتمديده لموسم آخر.

