انت الان تتابع خبر ساوثهامبتون يوقف سلسلة انتصارات آرسنال في البريميرليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقدم آرسنال بهدف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 11، وتعادل ساوثهامبتون بهدف سجله ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 65، ليحرم منافسه من الفوز الخامس على التوالي.

ورفع آرسنال رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على برينتفورد 4 / 0، وفولهام على ليدز يونايتد 3 / 2، وليستر سيتي على وولفرهامبتون 4 / 0.