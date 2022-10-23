انت الان تتابع خبر الجبهة التركمانية: سنلجأ لكل الطرق المتاحة لاستحصال حق المكون في الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

توعدت الجبهة التركمانية، اليوم الاحد، القوى السياسية باللجوء الى الطرق القانونية والدستورية لاستحصال حق المكون في الحكومة المقبلة، وذلك بعد حصول تهميش للمكون بحسب تعبيرهم.



وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، "نستغرب من عدم قيام المكلف والقوى الداعمة له من تخصيص مقعد في الحكومة للمكون التركماني رغم ما قدمته من تضحيات لتحرير مدنها من سيطرة الإرهاب".

ودعت الجبهة، "المكلف بتشكيل الحكومة والقوى الداعمة له لتغيير مواقفهم، بعد تهميش المكون التركماني نتيجة المحاصصة السياسية، كما دعت "بعثة الامم المتحدة للضغط على الاطراف السياسية لتمثيل المكون التركماني في الحكومة الجديدة".

وخاطبت الجبهة الكتل السياسية الداعمة للمكلف بتشكيل الحكومة بالقول: "لا تسجلوا في تاريخهم هذه المثلية".

وأكدت أنها "ستلجأ الى الطرق المتاحة دستوريا وقانونياً لاستحصال حق المكون في الحكومة المقبلة".

ولا يزال موعد جلسة التصويت على برنامج رئيس الوزراء المكلف ومنح الثقة لحكومته غير محدد، لكن متابعين يشيرون إلى أن السوداني استكمل تسمية أعضاء حكومته، وأن الأسبوع الحالي سيشهد عقد جلسة لمجلس النواب مخصصة لهذا الغرض.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات في الجولة الثانية من عملية التصويت. وفور فوزه بالمنصب الرئاسي، سلّم رشيد السوداني خطاب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما، وفق ما ينص عليه دستور البلاد.