انت الان تتابع خبر الاعدام بحق مجرم قام بتفجير سيارة مستهدفاً حفل زفاف في الانبار – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة جنايات الانبارأصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة واستهدف حفل زفاف ذهب ضحيته عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى".وأضاف، أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".