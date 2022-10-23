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الاعدام بحق مجرم قام بتفجير سيارة مستهدفاً حفل زفاف في الانبار – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة جنايات الانبارأصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة واستهدف حفل زفاف ذهب ضحيته عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى".

وأضاف، أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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