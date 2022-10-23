انت الان تتابع خبر بيكيه يستفز المسلمين ببناء فندق على أرض مقبرة إسلامية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة إن بيكيه الذي يمتلك بعض الشركات والمشاريع التجارية الخاصة حصل مؤخرا بعد خوض معركة كبيرة على إذن التخطيط من الجهات المختصة، يمنحه الضوء الأخضر للمضي قدمًا في أعمال البناء على قطعة الأرض.وأشارت إلى أن سبب تأخير إذن البناء يعود لكون الأرض أحد المعالم الأثرية المهمة حيث أقيمت مقبرة إسلامية من العصور الوسطى على الأرض المعنية.

وسمح لبيكيه ببناء الفندق على مساحة تبلغ حوالي 3 آلاف متر مربع، وإذا لم تكن هناك عراقيل، فمن المقرر أن يبدأ بناء الفندق في بداية 2023.

وفي محاولة للتقليل من حجم كارثة البناء على أرض مقابر للمسلمين، نقلت ماركا توضيح ألبرتو كومبيان، عالم الآثار بأن 'القبور فارغة، وربما لم تُستخدم أبدًا، وليست ذات قيمة كافية للحفاظ عليها، يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر. وهي واحدة من أكبر المقابر في شبه الجزيرة.