انت الان تتابع خبر دول عربية تعتذر عن عدم حضور القمة العربية.. ماذا عن العراق؟ والان مع التفاصيل

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في بيان مقتضب، إن "الرئيس عبد المجيد تبون، تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعرب له فيه عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الجزائر أبدى تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي"، مؤكداً أن "المملكة ستظل حاضرة في كل الظروف، بحسب تعبيره.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن ولي العهد، محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استعرض خلاله أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات، وسبل تطويرها.

ولم يتطرق البيان الذي نشرته "واس" إلى اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضور القمة العربية في الجزائر.