انت الان تتابع خبر دول عربية تعتذر عن عدم حضور القمة العربية.. ماذا عن العراق؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات
قدمت السعودية اعتذارا رسميا عن عدم حضور ولي العهد، محمد بن سلمان، قمة جامعة الدول العربية، المزمع إقامتها في الجزائر.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في بيان مقتضب، إن "الرئيس عبد المجيد تبون، تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعرب له فيه عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".
وأشار البيان إلى أن "رئيس الجزائر أبدى تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي"، مؤكداً أن "المملكة ستظل حاضرة في كل الظروف، بحسب تعبيره.
في المقابل، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن ولي العهد، محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استعرض خلاله أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات، وسبل تطويرها.
ولم يتطرق البيان الذي نشرته "واس" إلى اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضور القمة العربية في الجزائر.
وكان من المقرر أن تعقد خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أنها أُرجئت بسبب وباء كوفيد-19 على غرار نسختي 2020 و2021.
*الدول الغائبة
إلى جانب ولي العهد السعودي، سيتغيب ثلاثة قادة عرب أيضا عن القمة العربية الحادية والثلاثين، وهم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس اللبناني ميشال عون.
*أبرز الحضور
قادة 15 دولة أكدوا حضور القمة العربية وفي مقدمتهم العراق، بالإضافة إلى مصر والكويت وقطر والإمارات والمغرب والأردن وتونس وموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر، ورئيس المجلس الرئاسي في السودان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.
وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في آذار/ مارس 2019 في تونس.