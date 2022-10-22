انت الان تتابع خبر ‏"فايزر" تعتزم زيادة أسعار لقاح كورونا داخل أمريكا إلى أربعة أضعاف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح متحدث باسم "فايزر" أن السعر المرتفع يعود إلى زيادة تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى التحول المتوقع من القوارير متعددة الجرعات إلى القوارير أحادية الجرعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المسؤولون التنفيذيون في شركة "فايزر" إن الأسعار التجارية الخاصة بجرعات البالغين قد يتم تطبيقها في أوائل العام المقبل، وذلك اعتمادا على الوقت الذي تنهي فيه الحكومة الأمريكية عقودها لشراء وتوزيع جرعاتها.



لكن أشارت صانعة الأدوية إلى أنها تتوقع أن يستمر الكثير من الناس في تلقي جرعاتها مجانا، متكهنة بأن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص أو تغطية من خلال البرامج العامة مثل "ميديكير" أو "ميديكيد" لن يدفعوا شيئا.كما أشار متحدث باسم "فايزر" إلى أن لديها أيضا برنامج مساعدة على أساس الدخل، والذي يساعد المقيمين في أمريكا المؤهلين دون تأمين للحصول على الجرعات.

وظهر لقاح "فايزر" لأول مرة في أواخر عام 2020، ويعتبر اللقاح الوقائي الأكثر شيوعا الذي تم استخدامه لمحاربة (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة.



وتم توزيع أكثر من 375 مليون جرعة من اللقاح الأصلي، الذي طورته شركة "فايزر" مع شركة الأدوية الألمانية "بيونتك" في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحقق اللقاح إيرادات بقيمة 36.78 مليار دولار العام الماضي لشركة "فايزر"، وكان المنتج الأكثر مبيعا لشركة الأدوية.

وتلقى أكثر من 90 في المئة من سكان أمريكا البالغين بالفعل جرعة واحدة على الأقل من لقاح (كوفيد-19)، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكية، لكن نحو نصف هؤلاء السكان فقط تلقوا أيضا جرعة معززة.

