انت الان تتابع خبر السوداني والعزم على طاولة واحدة لبحث آليات تشكيل الحكومة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

بحث رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليات تشكيل الحكومة المقبلة.



وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تحالف العزم استقبل في مقرّه ببغداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وبحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية".

وبحسب البيان، أكد رئيس التحالف مثنى عبد الصمد السامرائي، "أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الاطراف السياسية لتحمّل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "تحالف العزم سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيراً".