انت الان تتابع خبر طالبان تعلن مقتل 6 ارهابيين من "داعش" في كابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "طالبان" محمد نعيم: "تقرير عن عمليات ضد مليشيات داعش في كابل: وبالأمس، نفذت قوات الوحدات الخاصة للإمارة الإسلامية (حركة "طالبان")، عملية ضد مجموعة من مليشيات داعش..في البداية تم القبض على اثنين منهم، ثم اكتشف أحد مراكزهم لاحقا في منطقة 8 في كابل".وأضاف نعيم: "وقد أسفرت العملية عن مقتل ستة عناصر من الخوارج وضبط أسلحة وقنابل يدوية ومتفجرات وسيارة كورولا..المجرمون الذين قتلوا في هذه العملية هم من تورطوا في التفجيرات الأخيرة في مسجد الوزير أكبر خان، ومرکز التعليم کاج في دشت برشي غرب کابل، وبعض الجرائم الأخرى ضد المدنيين".

وأردف: "إنهم کانوا مطلوبين لأجهزة المخابرات في إمارة أفغانستان الإسلامية، وفي النهاية ذاقوا مرارة أعمالهم الإجرامية والشريرة..للأسف بأن خلال العملية استشهد مجاهد وجرح آخر".