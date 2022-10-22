انت الان تتابع خبر اخماد حريق وإنقاذ عائلة بمجمع تجاري وسط بابل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ عائلة والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل مجمع تجاري سكني مشيد من ثلاثة طوابق الطوابق العليا مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة متخذة كـ مجمع لتجارة المواد الانشائية في منطقة العيفار وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط البناية المحترقة وإخراج العائلة المحتجزة من داخلها بواسطة سلالم الإطفاء الخارجية مع اجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمختنقين منهم ،وأتمت الفرق أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابع، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".