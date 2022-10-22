انت الان تتابع خبر مقتل جميع ركابها.. تحطم طائرة أحادية المحرك في أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز.

وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''.



هذا ولم تقع إصابات في المبنى متعدد العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم.

كما تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.

