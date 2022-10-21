اخبار العالم / اخبار العراق

بريطانيا تسجل مليوني إصابة بكورونا في أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بريطانيا تسجل مليوني إصابة بكورونا في أسبوع والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لأحدث الأرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية، استمر عدد الإصابات في الارتفاع في إنجلترا وويلز في الأسبوع الذي انتهى في 11 أكتوبر، على الرغم من أن اتجاه الإصابات (ارتفاع أو انخفاض) لا يزال غير مؤكد في اسكتلندا وايرلندا الشمالية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الموجودين في منازلهم والذين ثبتت إصابتهم بفيروس بنسبة 15%.

ويقدر مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في إنجلترا هو 170620، أي ما يعادل 3.13% من السكان، أو حوالي 1 من كل 30 شخصا.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من تقرير مراقبة الإنفلونزا الوطنية وفيروس كوفيد-19 الصادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة والذي أظهر أن حالات الإنفلونزا ارتفعت بشكل كبير في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن موسم الإنفلونزا قد بدأ في وقت أبكر من المعتاد.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا