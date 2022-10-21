انت الان تتابع خبر رحمة رياض تُزين شوارع نيويورك.. ما قصة تصدرها لوحة الإعلانات؟ (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدت رحمة رياض دور سفيرة "EQUAL Arabia" لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بمحاولة لمنح الفنانات العربيات منصة لسماعها على المستويين الإقليمي والعالمي، ليروين قصصهن لجمهور بالملايين.

وتم عرض أغنية "أصعد الكمر" لرحمة رياض، كما ظهرت أيضاً على لوحة إعلانية في قلب نيويورك.



وكانت رحمة أطلقت مؤخراً "Light The Sky"، كإحدى الأغنيات الرسمية لكأس العالم لكرة القدم، وهي أغنية عبارة تريو شاركت فيها مع الفنانة اليمنية بلقيس والفنانة المغربية نورا فتحي، واللواتي لفتن الأنظار بغنائهن باللغة الإنجليزية الى جانب الدي جي العالمي red one.