انت الان تتابع خبر التعليم تحدد موعد إغلاق التقديم إلى القبول المركزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن بوابة التقديم الى قناة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2023/2022 ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 2022/10/23.
ودعت الوزارة، "الطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني من امتحانات الدراسة الإعدادية الى ملء استمارة التقديم على وفق الضوابط المنصوص عليها في دليل الطالب".
ودعت الوزارة، "الطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني من امتحانات الدراسة الإعدادية الى ملء استمارة التقديم على وفق الضوابط المنصوص عليها في دليل الطالب".