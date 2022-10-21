انت الان تتابع خبر دفعة واحدة.. "سبيس إكس" تطلق 54 قمرا صناعيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صادر عن الشركة "أجرت سبيس إكس 20 أكتوبر الجاري عملة إطلاق ناحجة لصاروخ من نوع Falcon 9، وحمل على متنه دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى الفضاء".

وأضاف البيان "جرى إطلاق الصاروخ من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي (17:50 بتوقيت موسكو)، وتم إيصال 54 قمرا من أقمار Starlink إلى مدار أرضي منخفض".



وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ كان قد سبقها عمليات إطلاق فضائي، وبعد تنفيذها لمهمتها هذه المرة أيضا عادت إلى الأرض لتهبط على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، ليم استخدامها من جديد ربما.تخطط شركة"سبيس" إكس بشكل عام لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض، ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق أكثر من 2600 قمر، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.