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بعد الأزمة الأخيرة.. اليونايتد يخطط لتوجيه "الضربة القاضية" لرونالدو

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435721-638019398671648301.png

2022-10-21 | 11:02

بعد الأزمة الأخيرة.. اليونايتد يخطط لتوجيه "الضربة القاضية" لرونالدو

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تعتزم إدارة مانشستر يونايتد، فسخ عقد البرتغالي نجم الشياطين الحمر، في يناير المقبل، بعد تفاقم أزماته داخل أروقة الأولد ترافورد معقل "الشياطين الحمر".
وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بفسخ عقد رونالدو إذا لم يتمكن وكيله خورخي مينديز من إيجاد عرض مناسب له في يناير المقبل.

وتفاقمت الأزمة بين النجم البرتغالي وفريقه، بعدما غادر رونالدو أرضية ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة ضد توتنهام (2-0) في الممتاز، مما أثار غضب الكثير من الجماهير، وهو ما دفع الإدارة لمعاقبته بعدم مشاركته ضد بالبريميرليغ.


وحاول رونالدو الرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر" الصيف الماضي، عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية في أوروبا والسعودية.

ويعاني رونالدو تحت إشراف إريك تين هاغ المدير الفني للشياطين الحمر على مقاعد البدلاء، وهو وضع لا يتقبله، على الرغم من تقديمه اعتذار رسمي على ما بدر منه في مواجهة توتنهام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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