بعد الأزمة الأخيرة.. اليونايتد يخطط لتوجيه "الضربة القاضية" لرونالدو

وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بفسخ عقد رونالدو إذا لم يتمكن وكيله خورخي مينديز من إيجاد عرض مناسب له في يناير المقبل.

وتفاقمت الأزمة بين النجم البرتغالي وفريقه، بعدما غادر رونالدو أرضية ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة ضد توتنهام (2-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أثار غضب الكثير من الجماهير، وهو ما دفع الإدارة لمعاقبته بعدم مشاركته ضد تشيلسي بالبريميرليغ.



وحاول رونالدو الرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر" الصيف الماضي، عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية في أوروبا والسعودية.

ويعاني رونالدو تحت إشراف إريك تين هاغ المدير الفني للشياطين الحمر على مقاعد البدلاء، وهو وضع لا يتقبله، على الرغم من تقديمه اعتذار رسمي على ما بدر منه في مواجهة توتنهام.