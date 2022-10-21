انت الان تتابع خبر أوكرانيا.. سلسلة انفجارات تهز زاباروجيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف، ألكسندر ستاروخ، أن زابوروجيه تتعرض لإطلاق نار.

وكتب على تلغرام: "المركز الإقليمي يتعرض لهجوم بالصواريخ".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق أنه تم الإنذارا بوقوع غارة جوية صباح الجمعة في عدد من مناطق أوكرانيا.



وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف، وفقًا للسلطات الروسية، وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الانفجار الذي وقع على الجسر وضع كييف على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر بغضًا، و"من المستحيل ترك مثل هذه الجرائم دون رد".

وتشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

