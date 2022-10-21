انت الان تتابع خبر ميسي يتوج بجائزة جديدة في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصد ميسي، الجائزة المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا، متفوقا على الثنائي جوناثان ديفيد لاعب ليل، إضافة إلى دانجو أوتارا لاعب لوريان.

وشارك ميسي في 3 مباريات بالدوري الفرنسي خلال الشهر الماضي، وتألق بصناعة هدفين في فوز فريقه على حساب نانت بثلاثية نظيفة يوم 3 سبتمبر.



ثم عاد وصنع ميسي، هدف فوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست، يوم 10 سبتمبر.

كما سجل ميسي، هدف انتصار فريقه سان جيرمان على أولمبيك ليون، يوم 18 سبتمبر الماضي.

وبفضل أدائه، حصد ميسي نسبة 58% من الأصوات التي تم الإعلان عنها الخميس، ليخلف بالتالي، زميله البرازيلي نيمار، والذي توج بالجائزة في شهر أغسطس الماضي.