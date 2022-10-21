انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن عن الفئات المشمولة بقروض الـ 150 مليونًا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفئات المشمولة هي (الأطباء – أطباء الاسنان – الأطباء البيطريين – الصيادلة – أصحاب المختبرات – أصحاب المذاخر الطبية الكيميائيين والتقنيات الطبية – المتقاعدين من أصحاب المهن المذكورة)".
وأوضح، ان "الهدف من منح القرض هو تمويل أنشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية".
وأوضح، ان "الهدف من منح القرض هو تمويل أنشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية".