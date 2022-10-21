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الرافدين يعلن عن الفئات المشمولة بقروض الـ 150 مليونًا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفئات المشمولة هي (الأطباء – أطباء الاسنان – الأطباء البيطريين – الصيادلة – أصحاب المختبرات – أصحاب المذاخر الطبية الكيميائيين والتقنيات الطبية – المتقاعدين من أصحاب المهن المذكورة)".

وأوضح، ان "الهدف من منح القرض هو تمويل أنشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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