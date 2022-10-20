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أمانة مجلس الوزراء تحدد نسبة الدوام لموظفي المؤسسات الرسمية – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس ) (21 لسنة 2021 الفقرة 6) و (25 لسنة 2021 الفقرة 2)، ولكون المرض أصبح مجتمعياً في الوقت الحالي، فقد تقرر أن يكون الدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بمقدار (100%) وإلزام الموظفين كافة"

وتابعت: "ضرورة جلب بطاقة لقاح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد – 19) يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة، وإلزامه بجلب فحص (PCR) سالب أجري خلال (72) ساعة، يثبت عدم إصابته بمرض (كوفيد – 19)".

وبحسب البيان، وجهت الامانة، المؤسسات الحكومية كافة "بحث منسوبيها كافة، للتلقيح بلقاح (كوفيد – 19) وكذلك المراجعين تنفيذاً للفقرة (7) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (16 لسنة 2021)".


وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس ، أن "التوجيه حمل المؤسسات الحكومية مسؤولية تطبيق الإجراءات الواردة في التوجيه، ومتابعة منسوبيها".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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