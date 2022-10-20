انت الان تتابع خبر إيران تدرس إغلاق حدودها البرية مع دول الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد حرس الحدود الإيرانية، العميد أحمد علي كودرزي، إن "هذه المهمة ستتم من خلال استخدام المسيّرات والمنظومات الإلكترونية الذكية وبناء الجدران والسياجات الشبكية المعدنية"، مؤكدا أن "إيران ستوفر بهذه الخطوة فرصة عمل أيضا لسكان المناطق الحدودية".وكان قائد قوات حرس الحدود في إيران العميد أحمد كودرزي، قال إن الأمن على حدود بلاده "مستتب للغاية"، موضحًا أن هذا الأمن يعود في الأساس إلى الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع.

وأشار كودرزي وفقا لـ"فارس" إلى أن "بعض الدول أصبحت للأسف حديقة خلفية لعدد من الأشرار المسلحين والجماعات الإرهابية التي هي صنيعة أمريكا المجرمة والصهيونية"، وتابع: "لكن أمن حدود البلاد مستتب في ظل الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع ووجود الضباط وضباط الصف وجنود الحدود الغيارى".



وأضاف القائد العسكري، أن البعض يقوم ببعض التحركات "ولكن حرس الحدود والأجهزة الأمنية لها إحاطة أمنية كاملة على عدو مدعوم من قبل المستكبرين ونظام الهيمنة وأن أي تحرك للأشرار المسلحين سيتم إجهاضه في مهده".