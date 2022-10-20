انت الان تتابع خبر أندية القمة في ألمانيا عن دوري السوبر الأوروبي: محاولة فاشلة والان مع التفاصيل

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ لصحيفة "بيلد": "محاولة إنشاء دوري السوبر الأوروبي فشلت بشكل بائس قبل عام ونصف العام، لقد أوضحنا موقفنا في الوقت المناسب، وكررنا الأمر منذ ذلك الحين".

كما قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند إن فريقه لا يهتم بتلك البطولة.

وأوضح: "دوري أبطال أوروبا لديها شكل رائع للغاية، خاصة بدءا من عام 2024، فوق ذلك أشعر بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أيدي أمينة للغاية، لأنه يضع أيضا في حسبانه الأندية الصغيرة".

وبدءا من موسم 2024-2025، سيشارك 36 فريقا في دوري أبطال أوروبا بدلا من 32 فريقا، وبالتالي سيزيد عدد مباريات البطولة القارية.

ولم تتواجد الأندية الألمانية ضمن الـ12 فريقا التي أعلنت عن تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021.

من جانبه أكد أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ أن موقف فريقه لم يتغير.

وأشار: "لقد أوضحنا موقفنا بالفعل في أبريل 2021، ورفضنا خطط تأسيس دوري السوبر الأوروبي بشكل صريح، موقفنا لم يتغير منذ ذلك الحين".

وانهار مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، بقيادة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، في مواجهة موجة الغضب العارم من جانب الجماهير والأندية والاتحادات، بما فيها الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا".

وانسحبت تسعة من الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن البطولة.