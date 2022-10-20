انت الان تتابع خبر مجدداً.. البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

دعا رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الاثنين المقبل بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب في جلسة اليوم.

