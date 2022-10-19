انت الان تتابع خبر تعليق إيراني جديد يخص العلاقات مع السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علي أكبر ولايتي بحسب "الميادين نت": "نحن جيران للسعودية وعلينا أن نعيش معا، ويجب أن تكون السفارات نشطة في البلدين لحل النزاعات بطريقة أفضل".

وأضاف علي أكبر ولايتي: "ندعم العراق الصديق والشقيق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي، وندعم لبنان، ويجب بكل تأكيد تحديد الخط البحري الحدودي كما يجب أن تغادر "إسرائيل" منطقة الحدود البحرية اللبنانية".



وفي سياق آخر، أوضح ولايتي قائلا: "التواصل بين مكونات جبهة المقاومة جيد جداً والغرب ليس موحدا".

واستطرد: "إيران في قلب جبهة المقاومة وتعمل إلى جانب اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق".