انت الان تتابع خبر وزيرة المالية تبحث مع "المتعاقدين" تخصيصاتهم المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، "استقبلت وزير المالية وكالة هيام نعمت محمود، اليوم الإربعاء، ممثلي عن شريحة المتعاقدين في مؤسسات الدولة (العلوميين/ امانة بغداد/ الكهرباء/ الخريجين الثلاث الاوائل/ الفاحصين في وزارة الداخلية ٢٠١٧ و ٢٠١٨/ الشهادات العليا، الاوائل بالتعليم العالي والتربية/ مفوضية الانتخابات) برفقة عضو مجلس النواب السيد حسين حبيب الزيرجاوي، وبحضور وكيل الوزارة ومدير عام الدائرة القانونية بمقر الوزارة".وأكدت محمود على "ضرورة التنسيق لإجل تقديم التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات تجاه حسم قضية المتعاقدين بحسب الضوابط والتعليمات النافذة".

وأشارت الى أن "وزارة المالية بجميع دوائرها المعنية، مستمرة وبجهود متواصلة لإجل حسم قضايا كافة المتعاقدين مع مؤسسات الدولة"، داعية الى "سرعة ارسال جداول البيانات الصحيحة بعد تدقيقها، التزاما بفقرات القرارات ذات الشأن".

من جانبهم، اعرب النائب حسين الزيرجاوي وممثلي شريحة العقود عن "تقديرهم لجهود وزارة المالية الرامية الى حسم كافة قضايا المتعاقدين في مؤسسات الدولة، وحرصها على ضمان حقوقهم وتنفيذها وفق ما اقرته اللوائح والتعليمات المتصلة".