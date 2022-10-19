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"فيفا" يرفع الحظر عن أموال الاتحاد العراقي لكرة القدم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير إعلام اتحاد الكرة يوسف فعل، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "تم رفع الحظر عن الأموال المجمدة للاتحاد العراقي لكرة القدم من قبل الفيفا، وذلك بعد جهد كبير وعمل منظم ارتقى إلى أن يقتنع الاتحاد الدولي برفع الحظر عن تلك الأموال".

وأضاف: "أنه متى ما وصلت الأموال فإن الحكام في المقدمة من أجل سداد جميع مستحقاتهم المالية".

وأوضح فعل: "رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، وجه بإكمال أوراق اللاعبين المغتربين بالتنسيق مع السفارات، كونهم ثروة وطنية وسيخدمون الكرة العراقية".

واختتم: "قرعة خليجي 25 ستقام الثلاثاء المقبل في البصرة، وأكمل الاتحاد العراقي جميع ترتيبات الحفل ومراسمها، من أجل الظهور بأجمل صورة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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