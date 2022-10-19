انت الان تتابع خبر رشيد والسوداني على طاولة واحدة لبحث آليات تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني جدد تهانيه وتبريكاته الى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح والموفقية في أداء مهمته".

وعبّر رئيس الجمهورية وفق البيان، عن "شكره وتقديره الى السوداني، وجدد له التهاني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مُتمنياُ له التوفيق في مهمته".



وأوضح البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، وأكد الجانبان أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من اجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من اجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".