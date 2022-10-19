انت الان تتابع خبر أزمة الكهرباء في العراق: متى ستحضر الحلول؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - متجددة لا تموت ازمة الكهرباء في العراق، مشكلة امتدت وتمتد لسنوات طوال دون حلول تذكر رغم ان وعوداً كثيرة تقدّم من قبل المسؤولين عن هذا الملف لكنّها تبقى حبرا على ورق ولا تحقّق تقدّما ملموساً.

ويشتكي العراقيون على نحو مستمرّ من أزمة الكهرباء خاصّة بالنسبة لمن لا يستطيع تحمّل تكلفة الاشتراك بالمولّدات كهربائية.



وبالحديث عما يعرف بالطاقة المتجددة فيرى المختصّون بهذا الشأن انّها لا يمكن ان تكون بديلاً او حلاً حقيقياً لازمة الطاقة الكهربائية، إذ ان الحلول ينبغي ان تكون على شكل مراحل عمل حقيقية بعيداً عن الخطط غير القابلة للتحقق.

وتشير تقارير وكالة الطاقة الدولية، الى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي اثنين وثلاثين ألف ميغاواط، ولكنّه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعّالة التي يمتلكها.