انت الان تتابع خبر السعودية تبدي موقفا من الغاء استراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "واس" عن الوزارة قولها، ان "الوزارة أعربت عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".وأضافت ان "وزارة الخارجية جددت التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته".